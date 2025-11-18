TÜGVA ’okuma seferberliği’ başlattı! Yarışmada derece alanlara umre ve burs ödülü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Bursa’da öğrencilere yönelik kapsamlı bir okuma seferberliği başlatıldı. Programda, seferberliğin nihai katılımcı hedefinin 400 bin kişi olduğu açıklandı. Seferberlik kapsamında düzenlenecek yarışmada dereceye giren öğrencilere; Umre, kültür turu ve burs ödülleri verilecek.

