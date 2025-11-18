18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TÜGVA 'okuma seferberliği' başlattı! Yarışmada derece alanlara umre ve burs ödülü
TÜGVA ’okuma seferberliği’ başlattı! Yarışmada derece alanlara umre ve burs ödülü

TÜGVA 'okuma seferberliği' başlattı! Yarışmada derece alanlara umre ve burs ödülü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 17:51
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Bursa’da öğrencilere yönelik kapsamlı bir okuma seferberliği başlatıldı. Programda, seferberliğin nihai katılımcı hedefinin 400 bin kişi olduğu açıklandı. Seferberlik kapsamında düzenlenecek yarışmada dereceye giren öğrencilere; Umre, kültür turu ve burs ödülleri verilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜGVA ’okuma seferberliği’ başlattı! Yarışmada derece alanlara umre ve burs ödülü
TÜGVA ’okuma seferberliği’ başlattı!
TÜGVA 'okuma seferberliği' başlattı!
Drone savar sistemi TOLGA nasıl çalışıyor?
Drone savar sistemi "TOLGA" nasıl çalışıyor?
Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Sis perdesini karakutu aydınlatacak
Sis perdesini karakutu aydınlatacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu 17. kez toplandı
Terörsüz Türkiye Komisyonu 17. kez toplandı
Hayat pahalılığını çözeceğiz
"Hayat pahalılığını çözeceğiz"
Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır
“Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır”
Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emekçilerin payı büyük
“Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emekçilerin payı büyük”
Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak
"Aileyi merkeze alan adımlar yeni nefes olacak"
Gazze’de 20 binden fazla çocuk katledildi!
"Gazze’de 20 binden fazla çocuk katledildi!"
Rum tarafıyla bir araya geliyor
Rum tarafıyla bir araya geliyor
Süreç komisyonu 17. Kez toplanıyor! Kalın, Yerlikaya ve Güler sunum yapacak
Süreç komisyonu 17. Kez toplanıyor! Kalın, Yerlikaya ve Güler sunum yapacak
Daha Fazla Video Göster