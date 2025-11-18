18 Kasım 2025, Salı
TÜGVA 'okuma seferberliği' başlattı! Yarışmada derece alanlara umre ve burs ödülü
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Bursa’da öğrencilere yönelik kapsamlı bir okuma seferberliği başlatıldı. Programda, seferberliğin nihai katılımcı hedefinin 400 bin kişi olduğu açıklandı. Seferberlik kapsamında düzenlenecek yarışmada dereceye giren öğrencilere; Umre, kültür turu ve burs ödülleri verilecek.