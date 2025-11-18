18 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan'dan ekonomi için net mesaj: Hayat pahalılığını çözeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonomiye ilişkin net mesajlar verirken enflasyondaki hedefin tek haneli rakamlar olduğunu vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan hayat pahalılığı konusunun da çözüleceğinin altını çizdi.