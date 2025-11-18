18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan ekonomi için net mesaj: Hayat pahalılığını çözeceğiz
Başkan Erdoğan’dan ekonomi için net mesaj: Hayat pahalılığını çözeceğiz

Başkan Erdoğan'dan ekonomi için net mesaj: Hayat pahalılığını çözeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 15:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonomiye ilişkin net mesajlar verirken enflasyondaki hedefin tek haneli rakamlar olduğunu vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan hayat pahalılığı konusunun da çözüleceğinin altını çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan ekonomi için net mesaj: Hayat pahalılığını çözeceğiz
Sis perdesini karakutu aydınlatacak
Sis perdesini karakutu aydınlatacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu 17. kez toplandı
Terörsüz Türkiye Komisyonu 17. kez toplandı
Hayat pahalılığını çözeceğiz
"Hayat pahalılığını çözeceğiz"
Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır
“Alın teri hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır”
Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emekçilerin payı büyük
“Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emekçilerin payı büyük”
Gazze’de 20 binden fazla çocuk katledildi!
"Gazze’de 20 binden fazla çocuk katledildi!"
Rum tarafıyla bir araya geliyor
Rum tarafıyla bir araya geliyor
Süreç komisyonu 17. Kez toplanıyor! Kalın, Yerlikaya ve Güler sunum yapacak
Süreç komisyonu 17. Kez toplanıyor! Kalın, Yerlikaya ve Güler sunum yapacak
10 yıllık savunma paktı!
10 yıllık savunma paktı!
3 yıllık üniversite eğitimi gelecek yıl başlıyor
3 yıllık üniversite eğitimi gelecek yıl başlıyor
Hollanda’dan İstanbul’a uzanan kaçış!
Hollanda'dan İstanbul'a uzanan kaçış!
Zelenski’nin Türkiye ziyareti! İşte gündemdeki konular
Zelenski'nin Türkiye ziyareti! İşte gündemdeki konular
Daha Fazla Video Göster