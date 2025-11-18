BM Genel Kurulu ABD’nin Gazze planını kabul etti

Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısındaydı. ABD’nin hazırladığı Gazze planı, Konseyde 13 oyla kabul edildi. Ancak Hamas, tasarının İsrail'in savaşla elde edemediği hedefleri hayata geçirecek bir mekanizma dayattığını belirterek karara tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, kararın kabulünün ardından sosyal medya üzerinden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Gazze barışının garantör ülkelerine teşekkür mesajı yayınladı.

