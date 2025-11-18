19 Kasım 2025, Çarşamba

BM Genel Kurulu ABD'nin Gazze planını kabul etti

BM Genel Kurulu ABD'nin Gazze planını kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 22:40
Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısındaydı. ABD’nin hazırladığı Gazze planı, Konseyde 13 oyla kabul edildi. Ancak Hamas, tasarının İsrail'in savaşla elde edemediği hedefleri hayata geçirecek bir mekanizma dayattığını belirterek karara tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, kararın kabulünün ardından sosyal medya üzerinden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Gazze barışının garantör ülkelerine teşekkür mesajı yayınladı.
