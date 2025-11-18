18 Kasım 2025, Salı

Kart ve nakit ödemeye neden fiyat farkı konuluyor?

Giriş: 18.11.2025 18:09
Birçok işletmenin kart ve nakit ödemede farklı fiyat uygulaması hem esnafı hem de vatandaşları mağdur ediyor. Kartla yapılan ödemelerde alınan komisyonlar kamuoyunda tartışma yaratırken, “Bu uygulama yasal mı?” sorusu gündeme geldi. A Haber muhabiri Esra Akyürek, konuya ilişkin merak edilenleri TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı ile konuştu. Saraçlı, kart komisyonu kesintilerinin esnaf üzerinde yük oluşturduğunu vurgularken, vatandaşların da fiyat farkından olumsuz etkilendiğini belirtti. Peki kart-komisyon mağduriyeti nasıl önlenecek, fiyat farkının hukuki dayanağı ne? Yanıtlar A Haber’de…
