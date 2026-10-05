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Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etti
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Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'e katıldı. Erdoğan, burada aileler ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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