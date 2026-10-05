Dünya Antalya'ya kilitlendi: 77. Uluslararası Uzay Kongresi başladı! Başkan Erdoğan da katılacak
Dünyanın uzay ve havacılık alanındaki önemli isimlerini buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da düzenleniyor. Kongreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Türkiye'nin uzay alanındaki yerli ve milli kabiliyetlerinin öne çıktığı organizasyonda, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin uzay gücü ve ROKETSAN'ın projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongrenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.