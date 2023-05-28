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Başkan Erdoğan oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti

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Giriş: 28.05.2023 13:08
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Başkan Erdoğan, “Katılımın son ana kadar gerçekleşmesini rica ediyorum. 2 aday var, çok hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra okulun önünde kendini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.
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