Başkan Erdoğan oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Başkan Erdoğan, “Katılımın son ana kadar gerçekleşmesini rica ediyorum. 2 aday var, çok hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra okulun önünde kendini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

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