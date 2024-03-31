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Başkan Erdoğan oyunu kullandı: Yeni bir dönemin başlangıcı olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 13:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Başkan Erdoğan oy verme işleminin ardından "Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak." dedi.
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