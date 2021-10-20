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Başkan Erdoğan Nijerya'da açıkladı: İş birliğimizi güçlendiriyoruz

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Giriş: 20.10.2021 15:05
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja’da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Nijerya'nın Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Muhammed Buhari ortak basın açıklaması düzenledi. Başkan Erdoğan, "Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Nijerya ile işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.
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