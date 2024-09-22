Başkan Erdoğan New York'taki Türkevi'nde! Hangi liderler ile görüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan'ın 24 Eylül'de konuşma yapacağı açıklanırken, konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olması bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın ABD'de hangi liderlerle temaslarda bulunacağına dair detayları paylaştı.