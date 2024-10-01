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Başkan Erdoğan neden

Başkan Erdoğan neden "İsrail'in gözü vatanımızda" mesajını verdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 19:26
Başkan Erdoğan’ın bugünkü meclis açılış konuşmasında "İsrail'in gözü vatanımızda" mesajını vermesinin ardından uzman isimler konuyu A Haber canlı yayınında değelendirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ açıklamalarında "Türkiye’ye saldırmak yürek ister. Kolay mı ABD’nin silahı ile Türkiye’nin sınırına dayanmak?" ifadelerini kullandı.
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