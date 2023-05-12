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Başkan Erdoğan: Muharrem Bey bunları elinin tersiyle itti

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2023 17:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi İstanbul'un ilçelerini gezmeye devam ediyor. Erdoğan ilk olarak Bahçelievler meydanındaki mitingde vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, Bahçelievler'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin Meral Akşener'i koalisyona geri döndüren güç tarafından adaylıktan el çektirildiğini ve Muharrem İnceyi geri davet ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Muharrem bey bunları elinin tersiyle itti." dedi.
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