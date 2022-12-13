13 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Rusya'dan bir heyet İstanbul'a gelmiş ve Dışişleri yetkilileri ile önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. O heyete Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin de katıldı. Dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen Rus yetkili bugün Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilecek. Öte yandan Başkan Erdoğan bugün önemli bir ziyaret de gerçekleştirecek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.