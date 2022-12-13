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Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 08:57
Rusya'dan bir heyet İstanbul'a gelmiş ve Dışişleri yetkilileri ile önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. O heyete Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin de katıldı. Dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen Rus yetkili bugün Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilecek. Öte yandan Başkan Erdoğan bugün önemli bir ziyaret de gerçekleştirecek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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