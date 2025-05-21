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Başkan Erdoğan Macaristan’da: İsrail yayılmacılığına karşı durulmalı

Başkan Erdoğan Macaristan’da: İsrail yayılmacılığına karşı durulmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 12:17
Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türk devletlerinin köklü bir mirasın taşıyıcısı olduğunun altını çizen Erdoğan 'Doğu ile Batı'yı buluşturuyoruz' dedi. Başkan Erdoğan, Gazze konusunda da dünyaya çağrıda bulunurken bölgede sivil halka cehennemin yaşatıldığının altını çizdi.
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