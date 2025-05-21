21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Macaristan’da: İsrail yayılmacılığına karşı durulmalı
Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türk devletlerinin köklü bir mirasın taşıyıcısı olduğunun altını çizen Erdoğan 'Doğu ile Batı'yı buluşturuyoruz' dedi. Başkan Erdoğan, Gazze konusunda da dünyaya çağrıda bulunurken bölgede sivil halka cehennemin yaşatıldığının altını çizdi.