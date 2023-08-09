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Başkan Erdoğan liderliğindeki kritik MGK toplantısı sona erdi! Terörle mücadele vurgusu

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Giriş: 09.08.2023 18:59
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MGK toplantısına son kez katıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası bildiri yayımlandı. Bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı.
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