14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Küresel ekonomi koronavirüs şokunu atlatamadı
Başkan Erdoğan: Küresel ekonomi koronavirüs şokunu atlatamadı

Başkan Erdoğan: Küresel ekonomi koronavirüs şokunu atlatamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 14:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel ekonomi koronavirüs salgını ile yaşadığı şokun etkilerini halen atlatmadı. Ticaret zincirinin kırılan halkaların henüz tam manasıyla onarmadı. Dünyada bir ara son 60 -70 yılı zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam meselesi bir çok ülkenin başını arıtma devam ediyor. Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Nitekim bunun işaretlerini yapılan açıklamalarda yakinen görüyoruz. Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi tedbiri temkinli ve teyakkuz halini elden bırakmıyor tabii bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir.” sözlerini yer verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Küresel ekonomi koronavirüs şokunu atlatamadı
Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye’de bir ilk
Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Özgür Özel’in Brüksel mitingine tepki
Özgür Özel’in Brüksel mitingine tepki
Ucuz kira sürecini biz başlatacağız
“Ucuz kira sürecini biz başlatacağız”
Bağımsız Filistin devleti kurulmalı
"Bağımsız Filistin devleti kurulmalı"
Küresel ekonomi şoku atlatamadı
"Küresel ekonomi şoku atlatamadı"
Milletle inatlaşma olmaz
"Milletle inatlaşma olmaz"
Karayalçın’dan şaibeli kurultay açıklaması
Karayalçın’dan “şaibeli kurultay” açıklaması
Soruşturma tamamlandı! 12 yıl hapis istemi
Soruşturma tamamlandı! 12 yıl hapis istemi
Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi
Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi
Gazze zirvesi sonrası uçakta flaş mesajlar
Gazze zirvesi sonrası uçakta flaş mesajlar
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e Batı göndermesi
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "Batı" göndermesi
Başkan Erdoğan: Şara’yı yalnız bırakmayız
Başkan Erdoğan: Şara'yı yalnız bırakmayız
Daha Fazla Video Göster