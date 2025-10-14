Başkan Erdoğan: Küresel ekonomi koronavirüs şokunu atlatamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel ekonomi koronavirüs salgını ile yaşadığı şokun etkilerini halen atlatmadı. Ticaret zincirinin kırılan halkaların henüz tam manasıyla onarmadı. Dünyada bir ara son 60 -70 yılı zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam meselesi bir çok ülkenin başını arıtma devam ediyor. Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Nitekim bunun işaretlerini yapılan açıklamalarda yakinen görüyoruz. Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi tedbiri temkinli ve teyakkuz halini elden bırakmıyor tabii bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir.” sözlerini yer verdi.

