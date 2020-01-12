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12.01.2020

Başkan Erdoğan Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Başkan Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu. Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu. Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.

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