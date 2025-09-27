Başkan Erdoğan: Katil Netanyahu dün boş koltuklara seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze'de çok kayıplar verildi. 2 buçuk milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakıldı. Dün soykırım şebekesinin başı BMGK'da yalanlarını ve tehditlerini dinleyecek kimseyi bulamadı boş koltuklara konuştu. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN