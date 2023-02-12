12 Şubat 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani'yle görüştü
Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu. Başkan Erdoğan Katar Emiri ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.