Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümünde konuştu: Karabağ zaferi Türk dünyası için gururdur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Karabağ zaferi büyük adaletsizliği sonlandırdı. Bu zafer bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Karabağ zaferi Türk dünyası için gururdur" dedi.

