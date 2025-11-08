08 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümünde konuştu: Karabağ zaferi Türk dünyası için gururdur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 13:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Karabağ zaferi büyük adaletsizliği sonlandırdı. Bu zafer bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Karabağ zaferi Türk dünyası için gururdur" dedi.
