Başkan Erdoğan Japon gazetesine makale yazdı: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor
Başkan Erdoğan Japon gazetesine makale yazdı: Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor

Başkan Erdoğan Japon gazetesine makale yazdı: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 11:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'a Japonca ve İngilizce Asya'nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı bir makale yazdı. Makalesinde katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına geniş yer veren Başkan Erdoğan "Çocuklar açlıktan öldüğü, hastanelerin bombalandığı, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığı bir süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
