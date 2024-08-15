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Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: Terör tehdit kaynağı olmaktan çıkacak

Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: Terör tehdit kaynağı olmaktan çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 20:33
Başkan Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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