15 Ağustos 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: Terör tehdit kaynağı olmaktan çıkacak
Başkan Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.