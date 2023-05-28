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Başkan Erdoğan İstanbul'da oyunu kullandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2023 12:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri vesilesiyle Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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