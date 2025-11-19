19 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: İşsizlik oranı 29 aydır tek hanede
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 13:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "2025 yılı 3. çeyrek istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. 29 aydır işsizlik oranı tek hanede seyrediyor. Ekonomi programımızın neticelerini alıyoruz. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.
