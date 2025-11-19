Başkan Erdoğan: İşsizlik oranı 29 aydır tek hanede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "2025 yılı 3. çeyrek istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. 29 aydır işsizlik oranı tek hanede seyrediyor. Ekonomi programımızın neticelerini alıyoruz. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.

