27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan ile otizmli İbrahim Ertepe arasında yürek ısıtan konuşma: Onlar seni özel severler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Cumhurbaşkanı'na şikayet etti. Yüzleri gülümseten konuşmanın ardından koruma ve Ertepe sarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Topkapı Anıt Mezarı ziyaretinde bulunmuştu.
Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti esnasında 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Cumhurbaşkanı'na şikayet etti.
"ONLAR SENİ ÖZEL SEVERLER"
Yürek ısıtan o anlarda Başkan Erdoğan, İbrahim'e "Onlar seni özel severler. Sen şöyle bir sarıl" dedi.
Koruma ile İbrahim sarılarak barışırken, yürek ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"SEVENLER KAVUŞTU"
Öte yandan ziyaret esnasında Başkan Erdoğan'ın yanında yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan o anları sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız ve Bizim İbo. Sevenler kavuştu" açıklamasıyla paylaştı.