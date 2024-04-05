05 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan iftar programında konuştu: Yangında 29 işçinin ölümüne göz yumdular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin yaptığı açıklama"Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüğünü iyi biliyoruz. Bu çevreler Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar. Bu binaya imar ruhsatını veren ve binanın bodrum katlarını gazino haline haline getirmeye müsaade edenler kim? Savcılarımızla bunu takip ediyoruz, kovalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.