Başkan Erdoğan gençlere ne mesaj verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programına iştirak edecek. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnan, "Burada müthiş bir atmosfer var. Bugün Türk siyaseti çok önemli mesajlar alacak." ifadelerini kullandı.

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