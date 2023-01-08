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Başkan Erdoğan gençlere ne mesaj verecek?

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 13:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programına iştirak edecek. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnan, "Burada müthiş bir atmosfer var. Bugün Türk siyaseti çok önemli mesajlar alacak." ifadelerini kullandı.
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