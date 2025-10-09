Başkan Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirterek "İsrail saldırıları derhal durdurmalı." dedi. "Gazze görev gücünde Türkiye olarak biz de yer alacağız." diyen Erdoğan, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin uygulanmasını harfiyen takip edeceklerini ifade etti.

