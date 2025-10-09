09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız
Başkan Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız

Başkan Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 15:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirterek "İsrail saldırıları derhal durdurmalı." dedi. "Gazze görev gücünde Türkiye olarak biz de yer alacağız." diyen Erdoğan, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin uygulanmasını harfiyen takip edeceklerini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız
Gazze için görev gücünde yer alacağız
"Gazze için görev gücünde yer alacağız "
Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!
"Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!"
Gazze’de bombalar duracak mı?
Gazze'de bombalar duracak mı?
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat!
Gazze'de ateşkes için kritik 72 saat!
Ateşkese rağmen İsrail’den Gazze’ye topçu atışı!
Ateşkese rağmen İsrail'den Gazze'ye topçu atışı!
Flamenkonun zarafeti Gazze’nin yaralı kalbine dokundu
“Flamenkonun zarafeti Gazze’nin yaralı kalbine dokundu”
Trenle Avrupa’ya TOGG ihracatı
Trenle Avrupa'ya TOGG ihracatı
Gazze ateşkesi için A Haber’de çarpıcı değerlendirme
Gazze ateşkesi için A Haber'de çarpıcı değerlendirme
Gazze’de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı!
Gazze'de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı!
Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin’in tek çıkış yolu...
Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin'in tek çıkış yolu...
Bakan Fidan Paris’teki Gazze toplantısına katılacak!
Bakan Fidan Paris'teki Gazze toplantısına katılacak!
Daha Fazla Video Göster