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Başkan Erdoğan: Fabrikanın mülkiyeti Hazine'nin

İHA
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Giriş: 03.07.2021 14:43
Güncelleme:03.07.2021 14:44
Başkan Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaret ederek, buradaki camide cuma namazını kıldıktan sonra, fabrika çalışanlarına hitap etti. CHP'nin iftiralarına yanıt veren Erdoğan, "Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Asfat'ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Fabrikanın mülkiyeti Hazine'nin
Başkan Erdoğan: Fabrikanın mülkiyeti Hazine'nin
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