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Başkan Erdoğan: Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2023 15:26
Başkan Erdoğan, Esnaf Destek Paketi ile ilgili, "Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi.
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