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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi | A Haber muhabiri ayrıntıları aktardı

A Haber
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Giriş: 18.05.2021 18:25
Güncelleme:18.05.2021 18:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki liderin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat sürdü. A Haber muabiri Özkan Özcan görüşmenin gündeminde yeni anayasa taslağı çalışmaları, terörle mücadele ve dış politika ve Gazze'de yaşananlar olduğunu aktardı.

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