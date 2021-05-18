Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi | A Haber muhabiri ayrıntıları aktardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki liderin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat sürdü. A Haber muabiri Özkan Özcan görüşmenin gündeminde yeni anayasa taslağı çalışmaları, terörle mücadele ve dış politika ve Gazze'de yaşananlar olduğunu aktardı.

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