19 Mart 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek
Başkan Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi. Başkan Erdoğan vatandaşlara kısa bir konuşma yaparken "Verilen sözler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı. Yemek sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan çocuklarla fotoğraf çektirdi. İşte detaylar...