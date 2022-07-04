04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan davet etti! İtalya Başbakanı Draghi Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberleri... İtalya Başbakanı Mario Draghi Başkan Erdoğan daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.