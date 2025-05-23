23 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz
Başkan Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2025 15:42
Başkan REcep Tayyip Erdoğan, "LGBT belasını eleştirdiği için bilim insanları, sanatçılar, siyasetçiler linç edilmekte adeta yaşayan ölüye dönüştürülmektedir. Bu istismarı kesinlikle seyredemeyiz. Bunlar insanlık, kadın, çocuk düşmanıdır. LGBT sapkınlığına karşı mücadele haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir. Hiçbir zorbalığa eyvallah demeyeceğiz. Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Normalleştirilmesine göz t-yummayacağız.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz
Başkan Erdoğan’dan LGBT tepkisi
Başkan Erdoğan'dan LGBT tepkisi
Aile toplumun temel taşıdır
"Aile toplumun temel taşıdır"
İYİ Parti’de Hasan Toktaş krizi!
İYİ Parti’de Hasan Toktaş krizi!
Kurban Bayramı tatili netleşti!
Kurban Bayramı tatili netleşti!
CHP yeni grup yönetimini belirliyor
CHP yeni grup yönetimini belirliyor
Kaan tekrar göklerde!
Kaan tekrar göklerde!
Başkan Erdoğan İstanbul’da! Programında neler var?
Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?
Kuryelik artık resmen tehlikeli meslek
Kuryelik artık resmen tehlikeli meslek
DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı!
DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı!
Başarırsak bir dönüm noktası
"Başarırsak bir dönüm noktası"
Beyaz montlu sır adam kasası çıktı
Beyaz montlu sır adam kasası çıktı
İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu!
İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu!
Daha Fazla Video Göster