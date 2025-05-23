Başkan Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz

Başkan REcep Tayyip Erdoğan, "LGBT belasını eleştirdiği için bilim insanları, sanatçılar, siyasetçiler linç edilmekte adeta yaşayan ölüye dönüştürülmektedir. Bu istismarı kesinlikle seyredemeyiz. Bunlar insanlık, kadın, çocuk düşmanıdır. LGBT sapkınlığına karşı mücadele haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir. Hiçbir zorbalığa eyvallah demeyeceğiz. Cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Normalleştirilmesine göz t-yummayacağız.” dedi.

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