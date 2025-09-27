Başkan Erdoğan: Canavarın durdurulması şart

27 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'yi geçti. Filistin'in tanınması geç de olsa önemlidir. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka.” sözlerine yer verdi.
