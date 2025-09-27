Başkan Erdoğan: Canavarın durdurulması şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'yi geçti. Filistin'in tanınması geç de olsa önemlidir. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka.” sözlerine yer verdi.

