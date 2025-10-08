08 Ekim 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi: Aşkla koşan yorulmaz

Giriş: 08.10.2025 13:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan grup toplantısında "Yurt dışında Çin ve Amerika ziyaretimiz başta olmak üzere birçok ülkeye ziyarette bulunduk. Uluslararası zirvelerde milletimizi gururla temsil ettik. Ülkemizin hak ve hukukunu cesaretle savunduk. Filistin'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a tüm mazlumların sesi olduk. Telefon diplomasisiyle bölgemizdeki çatışmalara çözüm aradık. Kabine, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, İl Başkanları gibi rutin toplantılarımızı aksatmadan sürdürdük." ifadelerini kullanarak bir video izletti.
