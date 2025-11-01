Başkan Erdoğan: Bu şehrin fetret devri yaşamasını istemiyoruz

01 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 01.11.2025 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gençler şunu herkes bilsin; İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'da bir daha fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değiliz. Tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber ettik. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz.” sözlerini kullandı.
