Başkan Erdoğan: Bu savaş artık sona ermeli!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna-Rusya arasında başlayacak barış görüşmelerinin ardından Ankara'ya geldi. İki lider görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, "Savaşın kazananı olmaz. Görüşmeler için ülkemiz ideal ev sahibi. Bu savaş artık sona ermeli!" ifadeleriyle barışa vurgu yaparak net mesajlar verdi. Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekilen görüşmede, savaşın bir an önce bitmesi çağrısı yinelendi.

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