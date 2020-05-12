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Başkan Erdoğan: Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız

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12.05.2020
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan: Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız
Başkan Erdoğan: Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız
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