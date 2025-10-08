Başkan Erdoğan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak

AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze'yi devasa enkaz yığınına çevirdiler ama ne yaptılarsa Gazze'nin direnişini kıramadılar, Gazze halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. 5 Ekim'de 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu ise Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulacaktır.” dedi.

