23 Şubat 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan Balıkesir'den Özel ve İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi: CHP'yi DEM'in oyuncağı haline getirenler utansın
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'yi terör çizgisine indiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Her kafadan ayrı ses çıkan CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Dem in ve marjinal örgütlerin oyuncağına döndürenler utansın" dedi.