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Başkan Erdoğan Balıkesir'den Özel ve İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi: CHP'yi DEM'in oyuncağı haline getirenler utansın

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 17:14
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'yi terör çizgisine indiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Her kafadan ayrı ses çıkan CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Dem in ve marjinal örgütlerin oyuncağına döndürenler utansın" dedi.
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