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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

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Giriş: 19.07.2023 18:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüştü.
Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
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