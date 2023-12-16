Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Gazze'de barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların uygulanması gerektiğini kaydetti.