Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gitti!. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacak

07 Ekim 2025, Salı

Giriş: 07.10.2025 10:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Azerbaycan gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
