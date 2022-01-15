15 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını açıcak

Başkan Erdoğan Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını açıcak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2022 14:29
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde patpat olarak bilinen tarım araçları ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları canlı yayında aktardı.
Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası
Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası
Aşısızlara test şartı kalktı
Aşısızlara test şartı kalktı
THY’den PCR testi kararı!
THY'den PCR testi kararı!
Millet ittifakı HDP’yi neden eleştiremiyor?
Millet ittifakı HDP'yi neden eleştiremiyor?
CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal sözler! AK Parti’ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler! AK Parti'ye destek verenleri hedef aldı: Millete ihanettir
Kur’an kursları için skandal ifadeler!
Kur’an kursları için skandal ifadeler!
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılıyor
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılıyor
Kurultayı neden ertelemek istiyor?
Kurultayı neden ertelemek istiyor?
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem!
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem!
Bakan Akar açıkladı! Yok edildiler
Bakan Akar açıkladı! Yok edildiler
SSK ve Bağ-Kur ödemelerinde yeni dönem
SSK ve Bağ-Kur ödemelerinde yeni dönem
Dosyada çarpıcı detaylar!
Dosyada çarpıcı detaylar!
Daha Fazla Video Göster