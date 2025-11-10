10 Kasım 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan: Atatürk maskesiyle düşmanlığa da Atatürk'e hakarete de karşıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 87. yılı anma töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Atatürk maskesi altında düşmanlık yapanlara ve Atatürk'e hakaret edenlere karşı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat başarısına vurgu yaparken muhalefeti de eleştirdi. İşte tüm detaylar…