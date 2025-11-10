Başkan Erdoğan: Atatürk maskesiyle düşmanlığa da Atatürk’e hakarete de karşıyız

10 Kasım 2025, Pazartesi

Giriş: 10.11.2025 12:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 87. yılı anma töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Atatürk maskesi altında düşmanlık yapanlara ve Atatürk'e hakaret edenlere karşı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat başarısına vurgu yaparken muhalefeti de eleştirdi. İşte tüm detaylar…
