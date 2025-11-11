11 Kasım 2025, Salı

Başkan Erdoğan: Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir

Başkan Erdoğan: "Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir"

Giriş: 11.11.2025 16:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Medeniyetimizde Şehir ve Mekan” temalı Şehircilik Zirvesi ve Kentkırım Sergisi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, “Şehir sadece mekân değil, kimliktir. İnsan şehre bir kimlik verdiği kadar şehir de insana bir kimlik bağışlar,” dedi. Türk-İslam şehir mimarisinin, insanla birlikte tüm canlıların hakkını gözettiğini vurgulayan Erdoğan, “Kentimiz kendimizdir” ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir
