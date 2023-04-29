29 Nisan 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan açıkladı! İşte Türkiye’nin uzay yolcusu: Alper Gezeravcı
Son dakika haberleri… TEKNOFEST’te açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin uzay yolculuğu tanıtım filminden sonra uzaya gidecek yolcuların ismini açıkladı. İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı olurken yedek olarak Tuva Cihangir Atasever seçildi.