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Başkan Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu: Ruhlarını 1 dolara sattılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 22:22
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "15 Temmuz kıyamının 8. seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayette birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl olduğu gibi biriz beraberiz. 85 milyon hepimiz tek yumruğuz" dedi. Başkan Erdoğan, "Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır" ifadelerini kullandı.
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