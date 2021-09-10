10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit “Gerçekler sosyal medyada değil bu koridorlarda” ifadeleriyle uyardı: Yoğun bakımda aşısız gençlerin sayısı artıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2021 12:03
Güncelleme:10.09.2021 12:16
Son dakika haberi... Yoğun bakım ünitelerinde son durum ne? Yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının kaçı aşısız? A Haber ekibi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yoğun bakımına girdi. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımdaki son durumu ve hastaların dağılımını anlattı. Yiyit, "Sosyal medyada yazılıyor çiziliyor ama gerçeklik burada bu koridorlarda" ifadelerini kullanarak "Totale vurduğumuzda yüzde 95’i aslında hastalarımızın çoğunluğu aşı takvimini tamamlamamışlar." dedi.
Başhekimden kritik uyarı: Sayı artıyor! BAŞHEKİMDEN KRİTİK UYARI: SAYI ARTIYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başhekimden kritik uyarı: Sayı artıyor
Başhekimden kritik uyarı: Sayı artıyor
CHP’li belediye yapamadı! Bakanlık harekete geçti
CHP’li belediye yapamadı! Bakanlık harekete geçti
Türkiye’nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor
Türkiye'nin yeni gücü hazır! AKYA devreye giriyor
Skandal kurtuluş gösterisi! Türk kadınına zincir vurdular
Skandal "kurtuluş" gösterisi! Türk kadınına zincir vurdular
Ankara’da terör örgütü MLKP üyelerine operasyon
Ankara'da terör örgütü MLKP üyelerine operasyon
6 terörist etkisiz hale getirildi
6 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ABD’de Türk Evi’nin açılışını yapacak!
Başkan Erdoğan ABD’de Türk Evi’nin açılışını yapacak!
Hizmete bütçe yok lojmana var!
Hizmete bütçe yok lojmana var!
Türk kadınına saygısızlık!
Türk kadınına saygısızlık!
İşte THK gerçeği! Uçakları değil paraları uçurmuşlar
İşte THK gerçeği! Uçakları değil paraları uçurmuşlar
Başkan Erdoğan’ın kitabına yoğun ilgi!
Başkan Erdoğan’ın kitabına yoğun ilgi!
İstanbul güne nasıl başlıyor?
İstanbul güne nasıl başlıyor?
Daha Fazla Video Göster